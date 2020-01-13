Ünlü oyuncu merak edilen soruyu yanıtladı

Kaan Taşaner, "Projeden ayrılma durumu yoktu. Tamamen şartlar konusunda mütabık olamadığımız için projeden karşılıklı rıza ile geri çekilme kararı aldık. Bazen böyle olur. Görüşmelerine devam ettiğimiz diğer projeler daha fazla gönül çeldi, hepsi bu. Elbette en kısa zamanda ekranlarda olmak için ben de can atıyorum. Umarım en kısa zamanda seyircilerimizin heyecan duyacağı bir performansla tekrar karşılarında olacağım." dedi.