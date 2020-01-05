Holywood'un örnek çiftlerinde Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones, evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı. Önceki gün soluğu İstanbul'da aldı. Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones, dün sabah erken saatlerde tarihçi Hakan Yılmaz ile birlikte Balat'ı turladı.



Babası geçmişte şekercilik yapan Zeta-Jones, Balat'taki şeker dükkanından çok etkilendi. Alışveriş yaptığı şekercide hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Balat Merkez Şekercisi'nde limonlu ve tarçınlı şekerlerden tadan çift, daha sonra Bebek Balıkçısı'nda ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde balıklarını tadan ikili, restorana yanaşan yatla boğaza açıldı.

Douglas ve Jones, kendilerine eşlik eden tarihçi Saffet Emre Tonguç'tan boğazdaki yalılar hakkında bilgi aldı. Çift, 8 Ocak'a kadar İstanbul'da kalacak.

SULTANAHMET'E HAYRAN KALDILAR

Çiftin kızları Carys ile oğulları Dylan Michael Douglas ise kültür turuna çıktı. Dün sabah erken saatlerde Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi yapıları inceleyen iki kardeş, Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi aldı.