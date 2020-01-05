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  • 05.01.2020
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Holywood'un ünlü çifti ile 'a hayran kadlı

Dünyaca ünlü yıldızlar, ’a akın etti. Onlardan biri de ile çiftiydi. İki çocuklarıyla birlikte geldikleri İstanbul’da kültür turuna çıkan ünlü çift, şehrin tarihinden çok etkilendi.

Mega misafir

Holywood'un örnek çiftlerinde Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones, evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı. Önceki gün soluğu 'da aldı. ile , dün sabah erken saatlerde tarihçi ile birlikte Balat'ı turladı.


Babası geçmişte şekercilik yapan Zeta-Jones, Balat'taki şeker dükkanından çok etkilendi. Alışveriş yaptığı şekercide hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Balat Merkez Şekercisi'nde limonlu ve tarçınlı şekerlerden tadan çift, daha sonra Bebek Balıkçısı'nda ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde balıklarını tadan ikili, restorana yanaşan yatla boğaza açıldı.

Douglas ve Jones, kendilerine eşlik eden tarihçi Saffet Emre Tonguç'tan boğazdaki yalılar hakkında bilgi aldı. Çift, 8 Ocak'a kadar İstanbul'da kalacak.

SULTANAHMET'E HAYRAN KALDILAR
Çiftin kızları Carys ile oğulları Dylan Michael Douglas ise kültür turuna çıktı. Dün sabah erken saatlerde Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi yapıları inceleyen iki kardeş, Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi aldı.

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