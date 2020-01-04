Tiyatro sanatçısı Ercüment Doğan hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Gelen acı haberin ardından arama motorlarında Ercüment Doğan kimdir sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Ercüment Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Ercüment Doğan, 1989 yılında 5 Taş Çocuk Tiyatrosu'nu kurdu. Burada hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başlayan Ercüment Doğan, gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edindi.