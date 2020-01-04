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  • 04.01.2020 16:35
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 16:38

Oyuncu hayatını kaybetti! , nereli ve kaç yaşındaydı?

55 yaşındaki tiyatro oyuncusu 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Süha Uygur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gelen bu acı haberin ardından insanlar arama motorlarında , nereli gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Ercüment Doğan'ın hayatı...

Tiyatro sanatçısı Ercüment Doğan hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Gelen acı haberin ardından arama motorlarında Ercüment Doğan kimdir sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, Ercüment Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğan Ercüment Doğan, 1989 yılında 5 Taş Çocuk Tiyatrosu'nu kurdu. Burada hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başlayan Ercüment Doğan, gönül verdiği çocuk oyunları ile İstanbul ve Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerini dolaşarak tiyatro sevgisini gençlere yaymayı görev edindi.

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