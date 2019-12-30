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  • 30.12.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:46

'u heyecanlandıran teklif! Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak

Yakışıklılığının yanında oynadığı rollerle de adından sıkça söz ettiren , şimdi yeni ve önemli bir rolle anılıyor. Aşk-ı Memnu, Ezel gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde oynadığı rollerle takdir toplayan 36 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'a, 6 bölümlük mini dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü.

Yakışıklı oyuncu haberi gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni bir dizi için teklif gitti. 6 bölümlük yeni bir mini dizi olarak yayınlanacak olan "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı dizi için cast çalışmaları başladı.

TRT ekranlarından yayınlanacak dizide Atatürk'ü kimin canlandıracağı merak edilirken, yapımcıların Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdüğü ve oyuncunun kabul ederse başrolde oynayacağı öğrenildi. Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizinin senaryosunu Funda Çetin kaleme alacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mart ayında ekrana gelmesi planlanan dizide nü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gittiği öğrenildi. Tatlıtuğ'un teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz merak konusu.

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