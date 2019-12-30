Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ haberi gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni bir dizi için teklif gitti. 6 bölümlük yeni bir mini dizi olarak yayınlanacak olan "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı dizi için cast çalışmaları başladı.

TRT ekranlarından yayınlanacak dizide Atatürk'ü kimin canlandıracağı merak edilirken, yapımcıların Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdüğü ve oyuncunun kabul ederse başrolde oynayacağı öğrenildi. Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizinin senaryosunu Funda Çetin kaleme alacak. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mart ayında ekrana gelmesi planlanan dizide Atatürk rolünü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gittiği öğrenildi. Tatlıtuğ'un teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz merak konusu.