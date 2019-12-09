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  • 09.12.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 14:21

Ünlü aktör akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti!

" Dokuz" filmindeki Odo karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı aktör hayatını kaybetti. Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

" Dokuz" filmindeki Odo karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı aktör , akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

"Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.

Auberjonois, Küçük Deniz Kızı filminde "Les Poissons" adlı şarkıyı söyleyen Şef Louis'in yanı sıra farklı animasyonlarda seslendirme yapmıştı.

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