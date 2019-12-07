"TMS hafıza sildirme yöntemi nedir?" sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yakın zamanda birkaç ünlü isim hafızalarını sildirmeleriyle gündeme geldi. Ceren Hindistan'ın TMS tedavisi olarak hafızasını sildirdiğini duyurmasıyla birlikte TMS tedavisi hakkındaki detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, trans manyetik stimülasyon işlemi nasıl yapılıyor? İşte TMS hafıza sildirme yöntemi hakkında detaylar...

TMS HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİ NEDİR?

Trans manyetik stimülasyon olarak adlandırılan tedavi, 1903 yılından beri alternatif tıpta kullanılan bir yöntemdir. Başta depresyon hastaları olmak üzere pek çok psikiyatrik hastanın tedavisinde başvurulan bir yöntem olan TMS, uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafından serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir.