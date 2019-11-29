Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.





KÜFÜR VE HAKARET

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

BEN FERO KİMDİR?

Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.