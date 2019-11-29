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  • 29.11.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:51

hakkında soruşturma başlatıldı!

hakkında soruşturma başlatıldı. Mahallemiz Esmer şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Demet Akalın'la klip çeken rapçi Ben Fero, şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Gerçek adı Ferhat olan ünlü rapçi Ben Fero kimdir?

Rapçi ; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.



KÜFÜR VE HAKARET
Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

BEN FERO KİMDİR?

Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.

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