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  • 28.11.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:17

, - maçını Stadyumu'nda izledi

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın sahasında ile Stadı'nda oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın eski eşi da izledi. Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda Şeyma Subaşı sürprizi!

'ın ile oynadığı mücadelede tribünlerde sürpriz bir isim göze çarptı. da bu kritik maçta tribünlerdeki yerini aldı. İş insanı ile locada maçı izleyen Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.

Ancak bu maçta Galatasaray, Club Brugge'den uzatma dakikalarında gol yedi... Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

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