Galatasaray'ın Club Brugge ile oynadığı mücadelede tribünlerde sürpriz bir isim göze çarptı. Şeyma Subaşı da bu kritik maçta tribünlerdeki yerini aldı. İş insanı Baran Süzer ile locada maçı izleyen Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.

Ancak bu maçta Galatasaray, Club Brugge'den uzatma dakikalarında gol yedi... Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.