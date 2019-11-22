Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı için İzmir'deydi. Erdoğan önce cami açılışına katıldı ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Erdoğan, İl Başkanlığı'nda halka bir konuşma yaparken yanında tanınan simalar da vardı. Başkan Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte partilileri selamladı. Tatlıses, AK Parti üyeliği sürecinde Erdoğan'la yaşadığı sohbeti aktardı. Ünlü türkücü, "Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım" şeklinde konuştu.

"ŞARKI OLARAK ANLADIM"

Ziyaret öncesi il başkanlığı binası önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, gündemle ilgili konuştu. Konuşma sonunda sanatçı ve AK Parti milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, vatandaşları selamlayıp Erdoğan'la arasındaki diyaloğu paylaştı.

Tatlıses, "Sayın Başkan dedi ki 'Kaydın hayırlı olsun' Ben de ses kaydı anladım. Anlamamışım şarkı olarak anladım. Onun için Türkiye bizimdir, İzmir bizimdir. Sahip çıkalım yalnız bırakmayalım" dedi.