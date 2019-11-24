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  • 24.11.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 14:57

Son dakika: Ünlü isim evinde ölü bulundu! Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu kimdir?

Geçtiğimiz Mayıs ayında girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı. K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki 'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Goo Hara kimdir? İşte Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara hakkında son dakika bilgileri...

K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki 'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi. 6 ay önce girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara dün akşam evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı. Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.

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