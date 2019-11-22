Hayat Van Eck kimdir? Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" izleyiciyle buluşuyor. Spor kariyerine 47 dünya rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini anlatan filmin detayları merak edilmeye başlandı. Peki, Naim Süleymanoğlu'nu kim oynadı? Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İşte cevaplar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU KİM CANLANDIRDI?

Ünlü sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi 22 Kasım itibarıyla izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmde Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.