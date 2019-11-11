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  • 11.11.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:23

çekiçle ev bastı! 'ın başı dertte!

olarak bilinen , bir süredir İstanbul Sarıyer'de at biniciliği ve okçuluk eğitimi veriyor. çalıştığı spor merkezinde antrenör ile kavga etti. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Tunca'nın mesajlarını gören Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.

Ünlü oyuncu , Sarıyer'de bulunan bir spor merkezinde okçuluk eğitimi veriyordu. Aynı merkezde antrenör olarak görev yapan ile ünlü oyuncu arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. İddiaya göre Tunca, Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi. Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Tunca'nın mesajlarını gören Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.

KIRMIZI ÇEKİÇLE EV BASSA DA…

Olay günü arkadaşıyla evde bulunan Tunca, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili edimsiz olarak uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.

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