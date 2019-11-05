Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ünlü şovmen dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.

Taburcu olduktan sonra dostlarıyla objektiflerin karşısına geçen Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sonrasında taburcu olmuştu.

Erbil'in dün akşam yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil'i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.

ERBİL'İN KARDEŞİ YEŞİM ERBİL'DEN AÇIKLAMA

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek birşey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."