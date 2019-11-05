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  • 05.11.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:00

Son dakika: hastaneye kaldırıldı! Mehmet Ali Erbil en son sağlık durumu nasıl?

, evinin banyosunda düşmesi sonucunda kaburga kemiklerini kırmış kemiklerden bir tanesinin akciğer zarına batmasıyla da 235 gün yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaşadığı talihsiz kaza ile birlikte kaçış sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 günün sonunda hastaneden çıkış yapmış ancak geçtiğimiz gün kalp spazmı geçirerek yeniden hastaneye yatırılmıştı. Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Ancak son dakika haberine göre Mehmet Ali Erbil önceki akşam rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan , iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ünlü şovmen dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.

Taburcu olduktan sonra dostlarıyla objektiflerin karşısına geçen Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sonrasında taburcu olmuştu.

Erbil'in dün akşam yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil'i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.

ERBİL'İN KARDEŞİ YEŞİM ERBİL'DEN AÇIKLAMA

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek birşey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

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