Batman'da DEAŞ operasyonu!

Batman'da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü adına kentte faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yaptıkları ve halen tutuklu bulunan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk isimli şahsın videolarını paylaştıkları ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resminin bulunduğu hediyelik eşyaları sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların tamamı adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi.