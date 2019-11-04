Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 04.11.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:31

'da u!

Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği da da terör örgütünü destekleyici aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yapan5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da DEAŞ operasyonu!

'da üzerinden terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen da, 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü adına kentte faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünü destekleyici, aidiyet duygusu içerisinde örgüt propagandası yaptıkları ve halen tutuklu bulunan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk isimli şahsın videolarını paylaştıkları ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağının resminin bulunduğu hediyelik eşyaları sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların tamamı adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriBatman'da DEAŞ operasyonu!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri