Kızı Melisa'yla birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı, burada çektiği bir video üzerinden yoğun bir şekilde eleştirildi. Arka koltukta oturan altı yaşındaki Melisa'ya aldırmadan üstü açık arabasıyla hız yapan Şeyma kahkahalar atarken arka koltuktan oturan kızın "Anne çok korkmaya başladım" dediği duyuluyor.

"BUNU YİYEBİLİRSİN ANNECİĞİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı videosunda, "Bunu yiyebilirsin annecim, bunlar böcek." ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu videosu sosyal medyada büyük tepki aldı.