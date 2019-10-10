Şeyma Subaşı'dan skandal Instagram paylaşımı: Bu kadarı da pes, sen annesin!

Şeyma Subaşı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından gündemden neredeyse hiç düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 1 yıldır İtalyan DJ Guido Senai ile birlikte... İkili geçirdikleri süre zarfından pek çok ülkeye gitti, bol bol eğlendi. Hayranlarının bile artık ne zaman biteceğini merak ettiği yaz tatilini Subaşı, Ibiza'da noktaladı.

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