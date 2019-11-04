Görenler şoke oldu! Yüzlerce yavrusunu üzerinde taşıyor!
Mersin’de yüzlerce yavrusunu üzerinde taşıyan örümcek görüntülendi. Tarlada çalışanlar örneklerinden daha büyük örümceği ilk gördüklerinde korktular ancak dikkatlice bakınca örümceğin üzerindeki yüzlerce yavruyu fark ederek anne örümceği ilgiyle izlediler. Çekilen fotoğraf ve videoları inceleyen Veteriner Hekim Mehmet Önem, örümceğin kurt örümceği olduğunu söyleyerek bu türün annelik içgüdüsünün fazla olduğunu belirtti.
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