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  • 04.11.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:28

Böyle pişkinlik görülmedi! 'nun korumaları darp ettikleri kişiden şikayetçi oldu!

Beylikdüzü’nde trafikte tartışıp sürücüyü ailesinin gözü önünde darp edip silah çeken ’li Başkanı ’nun , üstüne bir de tartıştıkları vatandaştan şikayetçi oldular. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerle ilgili Ekrem ’nun herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

İmamoğlu'nun korumaları darp ettikleri kişiden şikayetçi oldu!

Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye () başkanı 'nun , trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası korumaların emniyette ifadeleri alındı. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olduklarını söyledi.

KORUMALAR ARACI DURDURDU
'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı. Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

İFADE VERDİLER
S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

İMAMOĞLU TEK KELİME ETMEDİ
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu ise suskunluğunu koruyor. CNN Türk ekranlarına konuk olan ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu'nun dayak skandalıyla ilgili tek kelime etmemesi dikkat çekti.

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mehmet mehmet

bunlara allah fırsat vermesin mazalah ülkeyi batırırlar

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cevapla 04.11.2019 16:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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