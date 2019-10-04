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  • 04.10.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:53

e ve 'ye var mı? İşte tarih

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ile çalışan milyonlarca vatandaş asgari ücrete ve 'ye yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zam görüşmelerinin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı sorgulanıyor.

Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte tarih

Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak.

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