Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte tarih

Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak.

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