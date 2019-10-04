Her yıl Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonunda masada hükümet kesimini temsil eden Çalışma Bakanlığı, işveren kesimini temsil eden TİSK, işçi kesimini ise Türk iş ile DİSK olacak. Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren kesiminin tekliflerinin ardından görüşmelere başlayacak yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılacak. Bu arada asgari ücretle çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kollarından birine bağlı olan bir işçi fazla sürelerde çalışma gerçekleştirdiğinde yani haftalık 45 saat'in üzerinde bir çalışma yaptığında elbette ki fazla mesai ücreti alması gerekmektedir. Peki 2020 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücretli 2020 yılında ne kadar maaş zammı alacak?

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