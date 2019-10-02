Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 finali dün Grand Pera Emek sahnesi'nde yapıldı. Yarışmada kimin birinci olacağı heyecanla beklendi. 20 güzelin yarıştığı Miss Turkey 2019'da tacı takan Simay Rasimoğlu oldu. Yarışmada 1 numarada yer alan Simay Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan "Miss World 2019" yarışmasında temsil edecek. Peki, Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Simay Rasimoğlu hakkında merak edilenler...

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 finalinde 1 numaradan yarıştı. 1.88 boyunda olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunudur. Simay Rasimoğlu'nun nereli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Simay Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan "Miss World 2019" yarışmasında temsil edecek.

YARIŞMANIN İKİNCİSİ VE ÜÇÜNCÜSÜ BELLİ OLDU

Yarışmanın 2'ncisi Bilgi Nur Aydoğmuş oldu. Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi 'Miss Universe 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. 180 boyundaki ve 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunu.

Yarışmanın üçüncüsü ise Büşra Turan oldu. Üçüncü güzel Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. 1.85 boyundaki Büşra Turan, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3. sınıf öğrencisi.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ

Miss Turkey Org. 1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. "Miss Turkey" yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir.

Miss Turkey Organisation, Türk insanının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmak amacını taşır.