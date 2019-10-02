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Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finali ne zaman, Miss Turkey 2019 kim oldu? sorularını cevapları bugün belli oluyor. Miss Turkey 2019'un 20 finalisti bugün Türkiye Güzeli olmak için mücadele etti. Geçmiş yıllarda katıldıkları Miss Turkey yarışmasında öne çıkarak birincilik tacını almayı başaran isimlerin bazıları dünyada da bu taçı takma başarısı göstermişti. İşte 1981'den 2017'ye Türkiye güzelleri...

02.10.2019 23:20 - Son Güncelleme: 02.10.2019 23:36
Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Aydan Şener - 1981

Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Ayşe Belgin Güven- 1982

Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Ebru Özmeriç - 1983

Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Gülçin Ülker - 1984

Miss Turkey 2019'un birincisi belli oldu! İşte gelmiş geçmiş tüm Türkiye güzelleri

Filiz Hülya Küçükbayraktar - 1985

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