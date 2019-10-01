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  • 01.10.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 17:35

Son dakika: 'nun doktorundan açıklama! ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandıran masanın lideri , yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz akşam hastaneye yatırılan Tarık Ünlüoğlu, bu sabah saatlerinde hayata veda etti. Son dönemlerde iyi olduğu düşünülen 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan usta ismin ölüm nedeniyle ilgili gelen ilk açıklama!

Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi hayatını kaybetti" dedi.

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