Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi hayatını kaybetti" dedi.
Son dakika: Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandıran masanın lideri Tarık Ünlüoğlu, yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz akşam hastaneye yatırılan Tarık Ünlüoğlu, bu sabah saatlerinde hayata veda etti. Son dönemlerde iyi olduğu düşünülen 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan usta ismin ölüm nedeniyle ilgili gelen ilk açıklama!
- 2019 Miss Turkey Aleyna Yavaş kimdir?
- Simay Rasimoğlu kimdir?
- 2019 Miss Turkey Zübeyde Lokmanoğlu kimdir?
- Zahide Yetiş'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı! İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...
- Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.