İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle'dan Mail on Sunday gazetesine dava İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesi hakkında dava açtı. İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday gazetesi, 10 Şubat tarihli nüshasında, düşes Meghan Markle'ın, babası Thomas Markle'a el yazısıyla kaleme aldığı mektubu yayımlamıştı.

Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açtı. Markle'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosu Schillings'ten yapılan yazılı açıklamada, düşese ait özel bir mektubu yayımlayan Mail on Sunday gazetesine dava açıldığı bildirildi. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

TÜM MANŞETLER