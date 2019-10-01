Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Canım abim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu, akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçı geçtiğimiz aylarda her şeyin yolunda olduğunu hatta yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs'a gideceklerini ifade etmişti. Hastalığıyla ilgili son durumu, "Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok." sözleriyle dile getirmişti. Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberini alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.