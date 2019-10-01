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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Canım abim...

Tarık Ünlüoğlu, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Usta oyuncudan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz gün hastaneye yatan Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen ölüm haberinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ının ölümü Oktay Kaynarca'yı da derinden sarstı. Tarık Ünlüoğlu'dan gelen acı haberin ardından ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

01.10.2019 14:05 - Son Güncelleme: 01.10.2019 14:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Ah be abim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu, akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçı geçtiğimiz aylarda her şeyin yolunda olduğunu hatta yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs'a gideceklerini ifade etmişti. Hastalığıyla ilgili son durumu, "Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok." sözleriyle dile getirmişti. Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberini alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Ah be abim...

OKTAY KAYNARCA

Abimm... Mekanın cennet olsun canım abimmm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Ah be abim...

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU


Canım dünyanın en... Bir tanem, kardeşim, oyun arkadaşım, yeteneklim, koca yüreklim ne yaptın sen böyle...Yolun açık olsun sevdiğim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Ah be abim...

DERYA BAYKAL

Ahhh benim güzel arkadaşım, hepimizi yaktın acımız sonsuz.. Hepimizin başı sağ olsun.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Ah be abim...

ÖNDER AÇIKBAŞ

Tarık abi de gitti… BKM Mutfak'ta sever izlerdi bizi… Melek kalpli tam bir abiydi. Mekanın cennet olsun Tarık abi.

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