Bir dönemin ünlü ismi Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar Devran Çağlar kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Devran Çağlar'ın ölüm nedeni nedir? İşte Devran Çağlar'ın hayatı... Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. 1990'lı yılların ünlü ses sanatçılarından 56 yaşındaki Devran Çağlar ismiyle bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı
Devran Çağlar kimdir kaç yaşında son dakika öldü mü? Devran Çağlar neden öldü?
Ünlü şarkıcı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber Devran Çağlar'ın bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından açıklandı. İşletmenin sahibi "Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi. Ünlü isimin hayatını merak edenler araştırma yapmaya başladı. Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte Devran Çağlar kimdir? Öldü mü? Neden öldü? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı.
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