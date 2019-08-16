Bir dönemin ünlü ismi Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar Devran Çağlar kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Devran Çağlar'ın ölüm nedeni nedir? İşte Devran Çağlar'ın hayatı... Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti. 1990'lı yılların ünlü ses sanatçılarından 56 yaşındaki Devran Çağlar ismiyle bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı