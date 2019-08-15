Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fatih Ürek'in müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.