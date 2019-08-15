Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 15.08.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:19

Son dakika: hastaneye kaldırıldı! Fatih Ürek kimdir?

Ünlü şarkıcı , ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar 'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fatih Ürek'in müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fatih Ürek'in müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı! Fatih Ürek kimdir?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri