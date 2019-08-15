Ünlü şarkıcı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber Devran Çağlar'ın bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından açıklandı. İşletmenin sahibi "Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi. Peki, Devran Çağlar kimdir? İşte hayatı...

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı.