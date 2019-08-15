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  • 15.08.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:27

kimdir, kaç yaşında? Devran Çağlar'ın ölüm nedeni ne? İşte hayatı...

Bir dönemin ünlü ismi 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Devran Çağlar'ın ölüm nedeni nedir? İşte Devran Çağlar'ın hayatı...

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Devran Çağlar kimdir?

Ünlü şarkıcı Devran Çağlar bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber Devran Çağlar'ın bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından açıklandı. İşletmenin sahibi "Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi. Peki, Devran Çağlar kimdir? İşte hayatı...

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı.

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