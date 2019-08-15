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  • 15.08.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:12

kimdir, nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Devran Çağlar'ın hayatı...

Ünlü şarkıcı Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar internette sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Devran Çağlar kimdir, nerelidir? İşte ünlü şarkıcı Devran Çağlar'ın hayatı...

Ünlü şarkıcı Devran Çağlar'dan acı haber!

Son dakika haberine göre bir dönemin ünlü ismi olan Devran Çağlar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 56 yaşındaki arabesk şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Devran Çağlar kimdir, nerelidir? İşte hayatı...

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Devran Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı.

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