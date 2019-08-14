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  • 14.08.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 12:39

ve oğlu Burak ile Kıbrıs'ta olan 'dan bayram harçlığı açıklaması!

geçtiğimiz bayramda yeğenlerine dağıttığı bayram harçlığı görüntüleri ile çok konuşulmuştu... Bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta sahne alan Alişan, Kıbrıs'a eşi ve oğlu Burak'la geldi. Konser öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alişan, oğlu Burak'ın kendisine uğur getirdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan bayram harçlığı fotoğrafları için de açıklık getirdi...

Bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alan , Kıbrıs'a eşi ve oğlu Burak'la geldi.

Konser öncesinde konuşan Alişan, "Ailece geldik Burak ve Buse, otelde kaldılar biraz uzaktı buraya. Hem tatil hem de iş yapmaya geldik. Burak, dünyaya geldikten sonra benim işlerim biraz daha iyi gitmeye başladı. Burak, bana uğur getirdi. Tatilimiz bittikten sonra yeni başlayacak olan yarışma programının çekimleri başlayacak yoğun bir temponun içine gireceğiz bakalım" dedi.

HARÇLIKLARI ÖNCEDEN VERDİM

Geçtiğimiz bayramda Alişan'ın yeğenlerine dağıttığı bayram harçlığı görüntüleri çok konuşulmuştu, bu bayramda onlarla birlikte olamadığını belirten şarkıcı, bayram harçlıklarını önceden verdiğini söyledi.

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