Milyonlar Meclis'in bir an önce açılmasını bekliyor. Bu bağlamda af yasası, hal yasası nafaka, kıdem tazminatı, EYT ve ek göstergenin ne olacağını merak ediyorlar. Meclis gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasını ardından bu konular gündemdeki yerini korumaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop af ile ilgili son yaptığı açıklamada "Af değil ama infazla ilgili düzenlemeler var. Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil. Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek'' demişti.