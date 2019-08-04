Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hakkında 'hadi canım' dedirten gerçek! Canı sıkıldığı zaman...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile gönülleri fetheden Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde velayet davası ile gündeme geldi. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanarak 2 çocuğunun velayetin almak için uğraş verdiği şu dönemlerde tadı oldukça kaçık... Necati Şaşmaz'ın canı sıkkın olduğunda yaptığı şeyle herkesi şok etti. İşte Son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle keyfi yerinde olmayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve diğer ünlülerin ilginç hobileri...
Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğdu. Tam adı ise Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Ancak çift geçtiğimiz Temmuz ayında, duruşmanın görüleceği Anadolu 2. Aile Mahkemesi hakiminin olmaması sebebiyle boşanamadı. Dava, Anadolu 9. Aile Mahkemesi tarafından 7 Kasım'a ertelendi. Ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın canı sıkkın olduğunda yaptığı aktivite ortaya çıktı. İşte ünlülerin şaşırtan ilgi alanları...