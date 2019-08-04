Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hakkında 'hadi canım' dedirten gerçek! Canı sıkıldığı zaman...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile gönülleri fetheden Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde velayet davası ile gündeme geldi. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanarak 2 çocuğunun velayetin almak için uğraş verdiği şu dönemlerde tadı oldukça kaçık... Necati Şaşmaz'ın canı sıkkın olduğunda yaptığı şeyle herkesi şok etti. İşte Son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle keyfi yerinde olmayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve diğer ünlülerin ilginç hobileri...

04.08.2019 12:54 - Son Güncelleme: 04.08.2019 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





