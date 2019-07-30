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  • 31.07.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 00:09

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından hayata gözlerini yumdu. , Twitter hesabından açıklama yaptı...

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı 'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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