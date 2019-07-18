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  • 18.07.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 23:13

Ünlü sanatçı 'nun babası hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı 'nun babası (91), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle yakınları tarafından 'de 'ne kaldırıldı. Ünitesi'ne alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, bugün solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı.

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