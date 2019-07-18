Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, bugün solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, bugün solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı.
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