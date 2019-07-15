Emir Uyar ve Adriana Lima ile adının beraber anılmasının ardından insanlar Emir Uyar ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Emir Uyar'ın hayatı birçok kişi tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir? İşte Emir Uyar'ın hayatı...

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar, 1982 yılında doğdu. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur.