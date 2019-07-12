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  • 13.07.2019 01:00
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 01:00

'nın sevgilisi ? ve nereli?

İş insanı Emin Uyar'ın adı son zamanlarda ile anılmaya başlandı. Dünyaca ünlü mankenle ismi anılan Emir Uyar'ın hayatı birçok kişi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adriana Lima'nın sevgilisi ? ve nereli? İşte Emir Uyar'ın hayatı...

Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Uyar ile görüntülendi. Adriana Lima Yunanistan'ın Mikanos adasında gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Şimdi insanlar Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda Emir Uyar'ın kaç yaşında olduğu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar, 1982 yılında doğdu. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur.

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