Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Uyar ile görüntülendi. Adriana Lima Yunanistan'ın Mikanos adasında gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Şimdi insanlar Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda Emir Uyar'ın kaç yaşında olduğu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar, 1982 yılında doğdu. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur.