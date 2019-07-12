Şeyma Subaşı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, yakın zamanda bir kitap çıkaran ünlü ismin başı derde girebilir. Kitabın çıkışını gerçekleştirdiği ilk andan beri oldukça fazla eleştiri alan 'Sadece Şeyma' çıkar çıkmaz 40 bin satmıştı. Özellikle bir bölümde cilt güzelliği ile ilgili bilgiler veren Şeyma Subaşı ve editörleri büyük bir hataya imza attılar.