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  • 12.07.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 20:47

'na şoke eden haber! 'Şeyma Subaşı hapse girebilir' iddiası gündeme bomba gibi düştü! Büyük hata

ile ilgili gelen haber adeta şok etti. Yakında zamanda bir kitap çıkaran ve kitabının bir kısmında cilt güzelliği ile ilgili önerilerde bulunan Subaşı’nın başı derde girebilir. ‘Sadece Şeyma’ isimli kitabı eleştiri alırken, konuyla ilgili yapılan açıklama da ortaya çıkan detay ise Şeyma Subaşı’nın başına büyük işler açabilir. Öte yandan kitabı basan yayınevi dün bir açıklama yaparak, editöryal bir hata olduğunu, yeni baskılarda bu hatanın düzeltileceğini açıkladı. Bir televizyon programına konuk olan da büyük tepki gösterdi...

Şeyma Subaşı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, yakın zamanda bir kitap çıkaran ünlü ismin başı derde girebilir. Kitabın çıkışını gerçekleştirdiği ilk andan beri oldukça fazla eleştiri alan 'Sadece Şeyma' çıkar çıkmaz 40 bin satmıştı. Özellikle bir bölümde cilt güzelliği ile ilgili bilgiler veren Şeyma Subaşı ve editörleri büyük bir hataya imza attılar.

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