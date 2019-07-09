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  • 09.07.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 10:52

Son dakika: hayatını kaybetti! 'ın solisti ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören grubunun kurucu ve solisti hayatını kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.  Kızı 2010 yılında kızı Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta isim Nejat Toksoy, aynı yıl eşi Leyla Balaban'ı da kaybetti. Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş 'Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti. Peki, yaşadığı acı günlerin ardından kansere yenik düşen Mavi Işıklar'ın solisti ?

Nejat Toksoy, 2010 yılında büyük acılar yaşamıştı. Kızı Derya Toksoy, 15 Nisan 2010 tarihinde 32 yaşında kansere yenik düşmüştü. Kasım 2010'da ise eşi Leyla Aksoy, kızının acısına daha fazla dayanamayarak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

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