Nejat Toksoy, 2010 yılında büyük acılar yaşamıştı. Kızı Derya Toksoy, 15 Nisan 2010 tarihinde 32 yaşında kansere yenik düşmüştü. Kasım 2010'da ise eşi Leyla Aksoy, kızının acısına daha fazla dayanamayarak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.