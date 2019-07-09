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  • 09.07.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:57

kimdir, kaç yaşında? kimdir, nereli?

Oyuncu ve Atilla Doğun Türkyılmaz geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Çiçeği burnunda çift aldığı kararla hayranlarını şoke etti. Miray Akay, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından canlı yayınla duyurdu. Peki, Miray Akay ve kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Miray Akay kimdir?

Miray Akay ile Atilla Doğukan Türkyılmaz geçtiğimiz ay nişanlanarak sevenlerini şaşırtmıştı. Çiftin nişan haberinin ardından hayranlarının bir kısmı çifti tebrik etmiş, bir kısmı ise kararları erken bularak çifti eleştirmişti. Çok zaman geçmeden mutlulukları kısa süren çiftten Miray Akay, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Miray Akay ve Doğukan Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

"BİZ YAPAMADIK"

Instagram hesabından canlı yayın ile ayrılık haberini duyuran Miray Akay, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Akay, sosyal medya hesabından Türkyılmaz'la olan tüm fotoğraflarını da sildi.

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