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  • 08.07.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 19:53

? , nereli?

geçtiğimiz ay sevgilisi ile nişanlanarak gündeme gelmişti. Şimdilerde ise Miray Akay bu sefer de nişanlısından ayrılmasıyla gündeme geldi. Şimdi birçok kişi sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nereli?

Miray Akay kimdir?

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz bir süre nişanlanmıştı. Miray Akay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ""Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Akay, nişanlısı ile olan bütün fotoğraflarını da sildi. Peki, Miray Akay kimdir? İşte cevabı...

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna'da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay'dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

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