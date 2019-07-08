Emir Uyar kimdir? Ünlü model Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile görüntülendi. Mikonos'ta el ele görüntülenen ikili magazin gündemine oturdu. Peki Emir Uyar kimdir? Adriana Lima ile sevgili mi? Detaylar haberimizde... Çok konuşulan bir ilişki yaşadığı Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.