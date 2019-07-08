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  • 08.07.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:59

kimdir? ile sevgili mi?

kimdir? Kısa bir süre önce yazar ile ayrılan , Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. İki isim daha önce ise Venedik'te görüntülenmişti.Peki Emir Uyar ve Adriana Lima sevgili mi? Merak edilen detaylar haberimizde... Lima ve Uyar daha önce de Venedik'te görüntülenmişti. Adriana Lima ile Emir Uyar, yat gezinti boyunca iş toplantısı görüntüsü sergiledi. Ancak bir süre sonra ikili Mikonos'ta el ele ortaya çıktı. İngiliz basını Uyar'dan Lima'nın yeni erkek arkadaşı olarak söz etti. Emir Uyar 1982 yılında doğdu. Lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Emir Uyar kimdir? Ünlü model Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile görüntülendi. Mikonos'ta el ele görüntülenen ikili magazin gündemine oturdu. Peki Emir Uyar kimdir? Adriana Lima ile sevgili mi? Detaylar haberimizde... Çok konuşulan bir ilişki yaşadığı Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.

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