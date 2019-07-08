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  • 09.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:16

iş ilanları sorgulama nasıl yapılır? 9 Temmuz İŞKUR e-devlet ile ve şartları nedir?

9 Temmuz e-devlet ile ve şartları nedir? nasıl yapılır? İŞKUR en çok; Beden İşçisi (Genel), Garson (Servis Elemanı), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kollarında alım yapıyor. Siz de yaşadığınız ilde kendinize uygun iş ilanlarını İŞKUR aracılığıyla saptayabilirsiniz. Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş ilanları kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Fakat İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için kayıt olmanız gerekiyor. Bu bağlamda haberimizde sizlere bunun yollarını gösteriyoruz. Öncelikle İŞKUR'un internet sayfasına üye olmak gerekiyor. Üyeliği E Devlet bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Sisteme üye olanlar kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler... İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Peki İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR e-devlet ile hangi illere personel alıyor.

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