Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 08.07.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 00:35

'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü tarihçi , sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta askerlik günlerini andı. Ortaylı’nın paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi. Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.

Sevilen tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı. Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü.

FOTOĞRAFTAKİ ÇARPI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMagazin Haberleriİlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri