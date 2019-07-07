Sevilen tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı askerlik fotoğrafını paylaştı. Ortaylı yayınladığı kareye, "Askerlik günleri, Jandarma Eğitim Alayı, Devrek, Zonguldak, 1975" notunu düştü.
FOTOĞRAFTAKİ ÇARPI İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğrafta bir kişinin üzerine çarpı atılması takipçilerinin dikkatini çekti.
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