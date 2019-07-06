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  • 06.07.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 21:41

yine gündem oldu! Şeyma Subaşı’nın ilk kitabından ne kadar kazandığı ortaya çıktı

'' isimli bir kitap çıkartan , 40 binlik satış rakamına ulaştı. Şeyma Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı. Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Şeyma Subaşı olay yaratan ilk kitabından bakın ne kadar kazandı?

'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Şeyma Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.

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