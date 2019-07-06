'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Şeyma Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.
'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Şeyma Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.
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