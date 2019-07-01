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  • 01.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:08

Rapçi 'in İzmir'de yaka paça gözaltına mı alındı? Sercan İpekçioğlu tutuklandı mı?

olarak tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve beraat etmişti. Geçtiğimiz günlerde 1 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ezhel'in, İzmir'de verdiği konser sonrası iddiaya göre havalimanında gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktı. Peki görüntüdeki kişi Ezhel mi?

Ezhel olarak tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve beraat etmişti. Rapçi Ezhel, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi. Geçtiğimiz gün İzmir konseri sonrası havalimanında yaka paça gözaltına alındığı iddia edilen Ezhel'in görüntüleri ortaya çıktı! Ancak görüntüdeki kişinin Ezhel olup olmadığı henüz bilinmiyor...

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ezhel'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcı, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

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