Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün taburcu oldu. Basın mensuplarının karşına geçen Erbil zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"DAMADIM BANA YENİDEN DUALARI ÖĞRETTİ"

Hastaneden çıkmadan basın mensuplarının karşına geçen Erbil " Hastane personeline çok teşekkür ediyorum. İlk eşime ve büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü açamıyordum o dua okuyordu, ben tekrar ediyordum" dedi.