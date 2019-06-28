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  • 28.06.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:00

’dan Karslı LGS birincisi ’a destek: Bursun benden!

, Kars’ta hayvancılık yapan ’ın eğitimine destek olmak istediğini söyledi. Bu yıl 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı ve 565 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği LGS'de, Türkiye'nin dört bir yanından birinci çıktı. Bunlardan biri de Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencisi Adil Karadağ oldu. Ünlü sanatçı Alişan, öğrenciye ulaşmak için Kars Valiliği'ne başvurdu.  Şarkıcı Alişan, “Demek ki başarı için önemli olan para ve imkan değil, düzenli ve planlı çalışmak” diyerek gence ulaşıp yardım etmek istediğini söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı.

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