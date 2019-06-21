Demet Şener, bir süredir beraber olduğu Cenk Küpeli ile dünya evine girdi. Demet Şener ile Cenk Küpeli, Hotel Les Ottomans'ta nikah masasına oturacak. Nikah törenine ikilinin aileleri ve yakın dostları katılacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar internette Cenk Küpeli kimdir sorusuna yanıt arıyor.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Demet Şener ile dünya evine giren Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.