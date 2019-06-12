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  • 12.06.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 12:46

Son dakika: Şarkıcı ölümden döndü: Verilmiş sadakamız varmış...

Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan 'ı emniyet kemeri kurtardı.2003 Eylül ayında çıkardığı 'Çilek' şarkısı ile müzik piyasasında başarılı bir çıkış yakalayan ünlü pop şarkısı Berksan kimdir? İşte Berksan'ın son durumu...

Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan 'ı emniyet kemeri kurtardı.

"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"

Otomobilin arka koltuğunda oturmasına rağmen emniyet kemeri takılı olan şarkıcı bu sayede yara almadan kurtuldu. Çarpışmanın şiddetiyle omzu ve boynu incinen Berksan, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın" dedi.

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