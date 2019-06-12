Bayram tatilinin son günü Edirne'de sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser dönüşü aracıyla trafik kazası geçirdi. 04.00 sularında aracı Silivri yakınlarında başka bir araçla çarpışan Berksan'ı emniyet kemeri kurtardı.

"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"

Otomobilin arka koltuğunda oturmasına rağmen emniyet kemeri takılı olan şarkıcı bu sayede yara almadan kurtuldu. Çarpışmanın şiddetiyle omzu ve boynu incinen Berksan, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden saklasın" dedi.