Ralli pilotu Burcu Çetinkaya'nın hayatına dair detaylar şu sıralar merakla araştırılıyor. Burcu Çetinkaya sporculuk alanındaki başarılarıyla tanınan bir isim olarak bilinmektedir. Peki, Burcu Çetinkaya kimdir? Burcu Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Burcu Çetinkaya'nın biyografisi...

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya 1981 doğumludur. ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulu ve liseyi Robert Koleji'nde okudu. İstanbul Koç Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.



Burcu Çetinkaya, üniversiteden mezun olduktan sonra satış-pazarlama konularında iş hayatına başladı. Genç yaşından itibaren ise otomobil sporuna ilgi duydu.